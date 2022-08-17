Азиатские индексы выросли - 17-08-22

ТОКИО, 17 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 17 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.23% и составил 29222.77 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.26% и составил 2006.99 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.45% и составил 3292.53 пункта, а HANG SENG вырос на 0.46% и составил 19922.45 пункта.