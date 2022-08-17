Шарль Мишель выразил соболезнования в связи с взрывом в Ереване

Председатель Европейского совета Шарль Мишель выразил соболезнования в связи с взрывом, произошедшим в Ереване.

«Сегодня я присоединяюсь ко всем армянам, скорбящим по погибшим в результате трагического взрыва, произошедшего в ереванском торговом центре «Сурмалу». Выражаю искренние соболезнования семьям, потерявшим своих родных. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления», - как сообщает «Арменпресс», написал Шарль Мишель в своем микроблоге в Twitter.

14 августа в 13:23 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что в торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв. По последним данным, погибли 16 человек, более 60 граждан получили ранения, есть без вести пропавшие.