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Перед посольством Великобритании в Армении приспущен флаг Соединенного Королевства в память о жертвах взрыва в «Сурмалу»

Перед посольством Великобритании в Армении приспущен флаг Соединенного Королевства в память о жертвах взрыва в «Сурмалу»

Перед посольством Великобритании в Ереване приспущен флаг Соединенного Королевства в память о жертвах взрыва, произошедшего 14 августа в торговом центре «Сурмалу». «Арменпресс» передает об этом со ссылкой на сообщение посольства Великобритании в Армении.

«В эту тяжелую минуту посольство Великобритании выражает народу Армении глубочайшие соболезнования», - говорится в сообщении посольства.

14 августа посол Великобритании Джон Галлахер написал в своем микроблоге в Twitter:

«Я потрясен и глубоко опечален известием о взрыве, который произошел сегодня в торговом центре «Сурмалу». Мои мысли с жертвами и их близкими. Желаю всем раненым полного и скорейшего выздоровления».
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