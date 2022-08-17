На стенде Ирана на форуме "Армия-2022" представлены системы ПВО, сбивающие, в том числе, беспилотники на дальности до 200 километров, как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

"Комплекс ПВО, который здесь представлен, имеет три продукта с высокой и малой дальностью, а также средней", - рассказал агентству представитель иранской делегации Есмизадех Бахман Ванман.

Продукт AD-08 в первую очередь разработан для противостояния беспилотным летательным аппаратам, вертолётам и низколетящим целям: он работает на малой дальности, на расстоянии максимум 8 километров и высоте максимум 5 километров, способен поразить одновременно до четырёх целей.

Следующая система комплекса - AD-120, работает на расстоянии до 120 километров и высоте до 27 километров,

Самый дальнобойный продукт в линейке - AD-200, может найти до шести целей, высота до 27 километров и дальность до 200 километров.

"Всё они могут уничтожать БПЛА, только разной дальности", - добавил Ванман.

РИА Новости - официальное информационное агентство форума "Армия-2022".