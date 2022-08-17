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Следственный комитет Армении призывает граждан сдать в полицию приобретенную в ТЦ «Сурмалу» пиротехнику

Следственный комитет Армении призывает граждан сдать в полицию приобретенную в ТЦ «Сурмалу» пиротехнику

Следственный комитет РА призывает всех граждан, которые приобрели пиротехнические изделия в торговом центре «Сурмалу», и еще не успели использовать их, передать указанные предметы в отделения Полиции РА по месту их проживания.

Как передает «Арменпресс», СК уверяет, что указанное действие не вызовет никаких юридических последствий.
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