Пассажиропоток в тбилисском аэропорту вырос на 121,56% в январе - июле 2022 года

Тбилисский международный аэропорт имени Шота Руставели в январе - июле текущего года обслужил более 1,5 млн пассажиров, что на 121,56% больше аналогичных данных за 2021 год. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщили в пресс-службе компании "Тав Джорджиа", владеющей тбилисским и батумским аэропортами.

На сегодняшний день в тбилисском аэропорту работают 35 авиакомпаний, которые выполняют рейсы по 38 направлениям, добавили в "Тав Джорджиа".

Также в январе - июле текущего года Батумский международный аэропорт имени Александра Картвели обслужил более 313 тыс. пассажиров, что на 35,37% больше аналогичных показателей за прошлый год. В батумском аэропорту на сегодня оперирует 21 компания, рейсы выполняются по 17 направлениям.

По данным Национальной администрации туризма Грузии, с января по июль текущего года в республику совершено более 2,3 млн поездок, что в три раза больше, чем в 2021 году. Граждане РФ совершили более 403 тыс. туристических поездок в Грузию, что почти в шесть раз больше аналогичного показателя годом ранее, когда совершено около 69 тыс. поездок. Россия находится на первом месте среди стран, откуда чаще всего в Грузию приезжают туристы.