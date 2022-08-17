Армянские спортсмены-военнослужащие показали высокие результаты на международных соревнованиях

Делегация Министерства обороны РА приняла участие в III Всемирных кадетских играх, проходивших с 4 по 12 августа в Санкт-Петербурге под эгидой Международного совета военного спорта (CISM). Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве обороны РА, армянские спортсмены выступили отлично, завоевав 4 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.

Победителями Всемирных игр стали Гор Бегларян (легкая атлетика, прыжки в длину), Размик Мкртчян (легкая атлетика, бег на дистанции в 200 м), Ерванд Мкртчян (легкая атлетика, бег на дистанции в 1 500 м), Артур Барсегян (плавание, стиль баттерфляй).

Ерванд Мкртчян (легкая атлетика, бег на дистанции в 1500 м) также установил рекорд игр - 3:51,74.

В III Всемирных кадетских играх приняли участие 576 спортсменов из 20 стран. В программе было семь видов спорта: военное пятиборье, легкая атлетика, спортивное ориентирование, стрельба, волейбол, плавание и летний биатлон.

Сборная России в общем зачете заняла первое место, команда Беларуси - второе, сборная Армении - третье.