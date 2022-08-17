El País: ЕС надеется на заключение сделки по ядерной программе Ирана на этой неделе

Евросоюз рассчитывает, что решение о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана может быть принято уже на этой неделе. Соответствующее мнение выразила в среду испанская газета El País, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По ее информации, как считают европейские источники, реакция Тегерана на последнее предложение Брюсселя является разумной. Все еще необходимо дождаться позиций США и Великобритании. В ЕС также с оптимизмом рассуждают по вопросу сроков: сделка может быть достигнута в пятницу, пишет издание. По ее мнению, время играет на руку для заключения соглашения, учитывая предстоящие выборы осенью в США.

Как сообщило ранее Agence France-Presse, Евросоюз проводит консультации с партнерами по поводу ответа Тегерана на предложения Брюсселя о восстановлении СВПД. В понедельник Иран направил ответ на предложения ЕС по поводу восстановления СВПД. Как проинформировала во вторник газета Politico со ссылкой на западного чиновника, послание Тегерана сосредоточено на вопросе санкций и экономических гарантиях. Издание The Wall Street Journal 11 августа писало, что дипломаты Евросоюза составили проект окончательного текста документа о восстановлении ядерной сделки с Ираном. По информации газеты, Брюссель предложил Тегерану уступки в вопросе расследования в отношении обнаруженного МАГАТЭ ядерного материала, происхождение которого иранская сторона не объяснила.

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. В 2018 году занимавший на тот момент пост президента США республиканец Дональд Трамп принял решение о выходе из этой договоренности. Действующий американский президент Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку с Тегераном. Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля прошлого года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде.