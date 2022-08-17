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Отменены концерты 17 и 18 августа международного музыкального фестиваля «Симфонический Ереван»

Отменены концерты 17 и 18 августа международного музыкального фестиваля «Симфонический Ереван»

В связи с объявленными в Армении днями траура отменены концерты международного музыкального фестиваля «Симфонический Ереван», которые должны были состояться 17 и 18 августа. Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Государственном симфоническом оркестре Армении.

«Выражаем соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу», пострадавшим желаем скорейшего выздоровления», - говорится в сообщении, распространенном труппой.

Государственным симфоническим оркестром Армении и «Европейским фондом поддержки культуры» при содействии Министерства ОНКС РА в Ереване с 12 по 25 августа проводится международный музыкальный фестиваль «Симфонический Ереван».
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