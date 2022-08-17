"Молдовагаз" просит "Газпром" отсрочить до конца четвертого квартала срок оплаты авансовых платежей за август и сентябрь. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава компании Вадим Чебан.

"АО "Молдовагаз" обратилось к ПАО "Газпром" с просьбой отсрочить до конца 4-го квартала срок оплаты авансовых платежей за август - сентябрь текущего года", - написал Чебан в Telegram-канале.

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября 2021 года после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.