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Движение Ереванского метрополитена было приостановлено по техническим причинам

Движение Ереванского метрополитена было приостановлено по техническим причинам

17 августа в 10:35 по техническим причинам была приостановлена работа Ереванского метрополитена.

Пресс-секретарь Ереванского метрополитена Татев Хачатрян сообщила «Арменпресс», что по положению на 11:15 технические проблемы были устранены специалистами.

«На данный момент поезда метрополитена работают по всем направлениям», - сказала Татев Хачатрян.
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