Движение Ереванского метрополитена было приостановлено по техническим причинам

17 августа в 10:35 по техническим причинам была приостановлена работа Ереванского метрополитена.

Пресс-секретарь Ереванского метрополитена Татев Хачатрян сообщила «Арменпресс», что по положению на 11:15 технические проблемы были устранены специалистами.

«На данный момент поезда метрополитена работают по всем направлениям», - сказала Татев Хачатрян.