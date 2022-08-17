Во всех дипломатических представительствах Республики Армения открыты Книги соболезнований

В связи с объявленными в Армении днями траура по поручению министра иностранных дел РА Арарата Мирзояна во всех дипломатических и консульских представительствах Армении открыты Книги соболезнований.

«Арменпресс», об этом сообщил пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян.

«В память о людях, погибших в результате пожара и взрыва на территории ЗАО «Ереванский консервный завод» (торговый центр «Сурмалу»), произошедшего 14 августа 2022 года, в связи с объявленными в РА днями траура, по распоряжению министра иностранных дел Арарата Мирзояна, во всех дипломатических и консульских представительствах РА будут открыты Книги соболезнований», - сообщил пресс-секретарь МИД РА.

Согласно решению премьер-министра РА Никола Пашиняна в связи с взрывом, произошедшим в торговом центре «Сурмалу», 17 - 18 августа 2022 года объявлены днями траура.

Согласно статье 4 Закона Республики Армения «О Флаге Республики Армения», в официально объявленные дни траура флаг Республики Армения наполовину приспускается.

Согласно части 4 статьи 9 Закона Республики Армения «Об аудиовизуальных средствах массовой информации» в официально объявленные дни траура вещательным компаниям запрещается трансляция рекламных и развлекательных программ.