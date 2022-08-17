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В административном районе Кентрон временно прекращено газоснабжение некоторых участков

В административном районе Кентрон временно прекращено газоснабжение некоторых участков

Из-за повреждения подземного газопровода среднего давления, проходящего по проспекту Мясникяна, 17 августа с 09:30 прекращено газоснабжение потребителей кварталов между улицами Гераци, Алека Манукяна и Ханджяна, Нар Доса, Чаренца, проспекта Тиграна Меца, района Айгестан, проспекта Мясникяна и прилегающих общественных объектов различного назначения.

Об этом «Арменпресс» сообщили в ЗАО «Газпром Армения», отметив, что подача газа будет возобновлена после завершения аварийно-восстановительных работ.
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