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СМИ: КНДР запустила две ракеты в сторону Желтого моря

СМИ: КНДР запустила две ракеты в сторону Желтого моря

 Пхеньян запустил в среду две крылатые ракеты в сторону Желтого моря в рамках испытаний. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

"Мы зафиксировали, что сегодня на рассвете Северная Корея запустила две крылатые ракеты в сторону Желтого моря из провинции Пхёнан-Намдо", - сказал представитель южнокорейских вооруженных сил. 


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