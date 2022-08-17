СМИ: КНДР запустила две ракеты в сторону Желтого моря

Пхеньян запустил в среду две крылатые ракеты в сторону Желтого моря в рамках испытаний. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

"Мы зафиксировали, что сегодня на рассвете Северная Корея запустила две крылатые ракеты в сторону Желтого моря из провинции Пхёнан-Намдо", - сказал представитель южнокорейских вооруженных сил.