Траурные дни в Армении будут рабочими

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна объявленные в Республике Армения дни траура, 17-18 августа, являются рабочими днями. Об этом в ответ на запрос Арменпресс сообщили в правительстве Армении.

Согласно статье 4 закона Республики Армения «О флаге», флаг Республики Армения приспускается до середины флагштока в официально объявленные дни траура.

Согласно части 4 статьи 9 закона Республики Армения «Об аудиовизуальных средствах массовой информации» трансляция рекламных и развлекательных программ в официально объявленные дни траура вещательными компаниями запрещается.