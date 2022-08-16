Время в Ереване: 11:07:36,   17 Август 2022

Траурные дни в Армении будут рабочими

Траурные дни в Армении будут рабочими

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна объявленные в Республике Армения дни траура, 17-18 августа, являются рабочими днями. Об этом в ответ на запрос Арменпресс сообщили в правительстве Армении.

Согласно статье 4 закона Республики Армения «О флаге», флаг Республики Армения приспускается до середины флагштока в официально объявленные дни траура.

Согласно части 4 статьи 9 закона Республики Армения «Об аудиовизуальных средствах массовой информации» трансляция рекламных и развлекательных программ в официально объявленные дни траура вещательными компаниями запрещается.


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