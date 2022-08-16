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С 17 по 18 августа в Арцахе объявлен траур

С 17 по 18 августа в Арцахе объявлен траур

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 16 августа подписал указ, согласно которому с 17 по 18 августа 2022 года включительно в Республике Арцах объявлен траур в память о лицах, погибших в результате пожара и взрыва на территории ЗАО «Ереванский консервный завод» 14 августа 2022г.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, руководителям всех государственных ведомств и органов местного самоуправления поручено в дни траура в Республике Арцах и представительствах Республике Арцах в зарубежных странах приспустить государственный флаг Республики Арцах.


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