По предварительным оценкам, до взрыва в ТЦ «Сурмалу» находилось 4 тонны взрывоопасных веществ

Спасатели продолжают поисково-спасательные работы на территории не обрушившейся части здания ТЦ «Сурмалу». Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал министр по чрезвычайным ситуациям Армен Памбухчян.

«В настоящее время при необходимости местами проводятся работы по частичному охлаждению. Интенсивно скопившийся завал вывозится, параллельно ведутся поисково-спасательные работы», - сказал министр.

По словам Армена Памбухчяна, после окончания поисково-спасательных работ будет обсуждаться вопрос демонтажа оставшейся части здания.

На вопрос, могут ли еще быть взрывоопасные материалы в подвале или складских помещениях, министр сказал, что 50-60 процентов территории уже очищено и если бы такие материалы были, то они были бы уже обнаружены.

«По предварительным оценкам, до взрыва там находилось 4 тонны взрывоопасных веществ», — добавил министр.