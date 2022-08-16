Концентрация диоксида серы около ТЦ «Сурмалу» превысила соответствующую предельно допустимую концентрацию в 4,6 раза

Для оценки последствий взрыва торгового центра «Сурмалу» 14-15 августа был проведен дополнительный отбор проб с близлежащей территории и определено содержание диоксидов серы и азота в атмосферном воздухе. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Центр гидрометеорологии и мониторинга.

«Концентрация диоксида серы превысила соответствующую предельно допустимую концентрацию в 4,6 раза, концентрация диоксида азота — в 2,6 раза», — говорится в сообщении Центра гидрометеорологии и мониторинга.

Центр гидрометеорологии и мониторинга также представил данные о качестве атмосферного воздуха Еревана по данным стационарных станций.

Концентрация пыли в атмосферном воздухе в районе Кентрон превысила соответствующий норматив в 1,4 раза, диоксида азота в 1,6-1,8, диоксида серы в 1,1-1,3.

Концентрация пыли в атмосферном воздухе в административном районе Нор Норк превышала соответствующий ПДК в 1,4 раза, концентрация диоксида азота была незначительной.