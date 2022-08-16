17-18 августа в Армении объявлен траур

По решению премьер-министра Армении Никола Пашиняна с 17 по 18 августа 2022 года в Республике Армения объявлен траур в связи с гибелью людей вследствие взрыва и последующего пожара на территории торгового центра «Сурмалу» в Ереване. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение премьер-министра размещено на сайте e-gov.am.