Время в Ереване: 11:07:36,   16 Август 2022

17-18 августа в Армении объявлен траур

17-18 августа в Армении объявлен траур

По решению премьер-министра Армении Никола Пашиняна с 17 по 18 августа 2022 года в Республике Армения объявлен траур в связи с гибелью людей вследствие взрыва и последующего пожара на территории торгового центра «Сурмалу» в Ереване. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение премьер-министра размещено на сайте e-gov.am.


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