В Грузии изъяли крупную партию безакцизных сигарет

Сотрудники следственной службы министерства финансов Грузии задержали четырех человек за хранение крупной партии товара без акцизной марки. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении на сайте Следственной службы министерства финансов Грузии.

Следствие установило, что обвиняемые с целью получения незаконной материальной выгоды хранили в одном из жилых домов в Горийском районе безакцизные сигареты в особо крупном размере для дальнейшей реализации.

В ходе обыска было изъято 6 490 пачек безакцизных сигарет. Стоимость контрабандного товара составила около 28,6 тысячи лари (10,6 тысячи долларов).

Уголовное дело возбуждено по статье "Выпуск, хранение, реализация или перевозка подлежащего маркировке акцизного товара без акцизной марки", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до восьми лет.

Контрабанда сигарет обрела масштабы в Грузии после 2019 года, когда в стране из-за антитабачного законодательства резко выросли цены на сигареты и табак. С тех пор Служба доходов держит под особым контролем ввоз и реализацию в стране безакцизных табачных изделий.