Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 16-08-22

ЕРЕВАН, 16 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 16 августа, курс доллара США сократился на 0.10 драмa и составил 406.09 драм. Курс евро сократился на 2.90 драмa и составил 411.41 драм. Курс российского рубля вырос на 0.02 драмa и составил 6.62 драм. Курс британского фунта сократился на 2.80 драмa и составил 488.16 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 208.13 драмa и составила 23195.46 драм. Цена серебра выросла на 0.78 драмa и составила 265.43 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.