Азиатские индексы - 16-08-22

ТОКИО, 16 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 16 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.01% и составил 28868.91 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.15% и составил 1981.96 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.05% и составил 3277.88 пункта, а HANG SENG снизился на 1.05% и составил 19830.52 пункта.