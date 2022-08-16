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Азиатские индексы - 16-08-22

Азиатские индексы - 16-08-22

ТОКИО, 16 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 16 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.01% и составил 28868.91 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.15% и составил 1981.96 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.05% и составил 3277.88 пункта, а HANG SENG снизился на 1.05% и составил 19830.52 пункта.


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