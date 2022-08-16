Литва планирует заключить с США договор о поставках РСЗО HIMARS

Литва планирует осенью подписать с США договор о поставках ей РСЗО HIMARS, Эстония подобный договор уже подписала․ Как передает Арменпресс, об этом сообщил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

"Этой осенью получится подписать договор с представителями США о поставках в Литву знаменитых HIMARS. У эстонцев договор уже есть, поскольку мы вместе этот проект продвигали. Эстонцы начали раньше, и у них уже есть, у нас это соглашение будет на пару месяцев позже, но поставка все равно начнется одновременно", - сказал Анушаускас в эфире радио LRT.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что специальная военная операция ВС РФ развеяла миф о "супероружии", которое Запад поставляет Украине и которое якобы способно переломить ситуацию на фронте. В качестве примера он привел реактивные системы залпового огня HIMARS и дальнобойные гаубицы, которые "последнее время продвигаются западниками на роль супероружия".