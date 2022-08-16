Гражданин Ирана, считавшийся пропавшим в ТЦ «Сурмалу», в данный момент находится в Грузии

Количество граждан, считающихся пропавшими на территории торгового центра «Сурмалу», сократилось до 4. В последнем опубликованном списке были имена 6 человек, одним из которых являлся гражданин Ирана.

«Пропавших без вести граждан уже 4, так как в посольстве Исламской Республики Иран в Армении сообщили, что этот гражданин в данный момент находится в Грузии. Еще один из граждан, считающихся пропавшими, сообщил, что его не было в «Сурмалу» », - как сообщает «Арменпресс», сказал пресс-секретарь МЧС Айк Костанян.

По данным на данный момент, без вести пропавшими на территории ТЦ «Сурмалу» могут считаться следующие граждане:

Гагик Карапетян

Артавазд Айрапетян

Ваник Амирханян

Ксения Бадалян, 1981 г.р.

В списке пропавших без вести, опубликованном МЧС 15 августа, было 6 граждан Ирана. Но в полночь посольство ИРИ сообщило, что 5 из них находятся в Грузии.