Работа Ереванского метрополитена восстановлена

В результате осмотра мест, где могли быть заложены взрывные устройства, проведенного кинологическими и саперными группами Министерства по ЧС и Полиции, на 10 станциях Ереванского метрополитена имени Карена Демирчяна, взрывных устройств не обнаружено. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Ереванского метрополитена.

С 15:00 работа метро была восстановлена.

«За доставленные неудобства приносим пассажирам свои извинения», - говорится в сообщении метрополитена.