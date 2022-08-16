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Путин заявил, что Запад стремится распространить аналогичную НАТО модель на АТР

Путин заявил, что Запад стремится распространить аналогичную НАТО модель на АТР

Коллективный Запад пытается распространить аналогичную НАТО блоковую модель на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Как передает Арменпресс, об этом заявил президент РФ Владимир Путин во вторник в своем обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.

"Мы также видим, что коллективный Запад стремится распространить на Азиатско-Тихоокеанский регион свою блоковую систему по аналогии с НАТО в Европе. С этой целью формируются агрессивные военно-политические союзы, такие как AUKUS и другие", - сказал он.

"Очевидно, что снизить напряженность в мире, преодолеть угрозы и риски в военно-политической сфере, повысить уровень доверия между странами и обеспечить их устойчивое развитие можно только путем кардинального укрепления системы современного многополярного мира, - подчеркнул Путин. - Вновь повторю: эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое. Как бы ни цеплялись за привычное положение дел бенефициары нынешней глобалистской модели, она обречена. Геополитические изменения исторического масштаба идут совсем в другом направлении".

Австралия, Великобритания и США объявили о создании AUKUS в сентябре прошлого года. В рамках трехстороннего соглашения Австралия планирует с помощью американских и британских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых поступят на вооружение в 2036 году. Речь идет также об оснащении австралийских вооруженных сил американскими крылатыми ракетами. Члены AUKUS позже объявили о намерении сотрудничать в разработке гиперзвуковых боевых систем. 

 


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