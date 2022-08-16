В Ереване и в ряде областей температура воздуха достигнет + 39 - + 41 градуса

Территория республики продолжает находиться в зоне воздействия горячих тропических воздушных потоков из районов Ирака. В связи с этим с 15 по 18 августа температура воздуха в дневные часы в Араратской долине, в предгорьях Арагацотна, Вайоц Дзора, в долинах Сюника и в Ереване достигнет +39 - +41 градуса.

Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА сообщает, что в предгорьях и долинах республики в связи с высоким тепловым фоном и отсутствием осадков в эти дни ожидается высокая пожароопасная ситуация. Интенсивность ультрафиолетового излучения в республике с 15 по 18 августа будет выше нормы.

Рекомендуется с 11:00 до 17:00 часов избегать нахождения под прямыми солнечными лучами.

На территории республики днем 16 августа, с 17 по 21осадков не ожидается. Ветер: юго-западный с порывами до 2-5 м/с. Температура воздуха существенно не изменится.

В Ереване днем 16-го августа, с 17 по 21 ожидается погода без осадков.