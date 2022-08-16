Волонтеры Армении будут особенными: с ними встретился соучредитель STARMUS

Соучредитель международного фестиваля STARMUS VI, который пройдет в Армении с 5 по 10 сентября, астрофизик Гарик Исраелян встретился с волонтерами, которым представил философию, идею и возможности фестиваля. Как передает корреспондент «Арменпресс», Гарик Исраелян поблагодарил волонтеров, которые захотели участвовать в работах фестиваля STARMUS VI.

Он заверил молодых людей, что их ждет очень интересная и продуктивная неделя.

«У нас на всех фестивалях всегда бывали волонтеры, но самыми особенными волонтерами будут волонтеры Армении, я в этом не сомневаюсь. Почему, да потому что ученые такого уровня, наверное, приезжают в Армению впервые. Вам будет очень интересно увидеть, с кем вы будете работать.

В Армении, особенно в последние годы, из-за войны, бесконечных политических проблем и политизированного медийного поля, молодым людям очень трудно сосредоточиться на чем-то. И если нашлись молодые люди, которые, несмотря на все эти сложности, заинтересовались и захотели участвовать в этом фестивале, помочь работе, для меня это гораздо, гораздо важнее, чем если бы фестиваль проходил в какой-то другой европейской стране. Наличие таких молодых людей в армянских условиях вселяет в меня надежду на перемены», - сказал Гарик Исраелян в беседе с «Арменпресс».

Он рассказал, как им удалось должным образом организовать STARMUS II всего с 30 добровольцами, когда лишь для помощи и сопровождения британского физика-теоретика Стивена Хокинга были привлечены 3-4 добровольца. Он вспомнил и трудности, с которыми они столкнулись во время самого амбициозного фестиваля Starmus III. Гарик Исраелян также ответил на все вопросы, интересующие волонтеров.

Он выразил надежду, что STARMUS повысит интерес молодежи к науке, а также и на то, что в Армении и в будущем будут организовываться подобные фестивали.

«Пусть STARMUS станет в Армении поводом изменения отношения к науке», - подчеркнул Исраелян.

Координатор волонтеров фестиваля STARMUS VI Диана Баласанян сообщила, что с 16 августа начнутся тренинги для волонтеров, чтобы они очень хорошо представили сущность фестиваля и были готовы к нему.

«У нас около 180 волонтеров практически из всех вузов Армении. Участвуют те, кто хорошо владеет английским языком, потому что STARMUS - международный фестиваль, и мы работаем с интернациональной командой. Конечно, волонтеры также должны интересоваться наукой, искусством, быть активными и иметь желание учиться.

Волонтеры будут сопровождать спикеров и помогать зрителям, особенно иностранцам. Если будут люди, которые плохо ориентируются в местности, или у них возникнут вопросы, волонтеры им помогут. Молодые люди будут помогать на сцене и в лагере STARMUS.

Волонтеров ждут различные поощрения, но я думаю, что самый большой стимул - это то, что они смогут увидеть фестиваль изнутри, а также смогут усвоить все те знания, которые предлагает STARMUS», - подчеркнула Диана Баласанян.

Волонтер Карине Ованнисян захотела принять участие в STARMUS, потому что, по ее словам, это один из крупнейших научных фестивалей в Армении.

«Думаю, благодаря фестивалю, я приобрету больше способностей, чем было до него. Кроме того, будут замечательные люди, видеть которых в Армении, помогать им и работать с ними, для меня будет большой честью», - заключила Карине Ованнисян.

Фестиваль STARMUS был учрежден астрофизиком Гариком Исраеляном и легендарным гитаристом Queen, астрофизиком Брайаном Мэйем. Он для всемирно известных ученых, нобелевских лауреатов, астронавтов-мыслителей, деятелей научной культуры и искусства стал площадкой для обмена знаниями, опытом и последними открытиями. Их объединение вокруг одной платформы дает возможность освещать проблемы современности и обсуждать пути их решений.