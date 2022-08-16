В аэропорту «Звартноц» и на некоторых станциях метрополитена взрывных устройств не обнаружено

16 августа в Национальный центр кризисного управления в очередной раз поступила информация, что на всех станциях метро и в международном аэропорту «Звартноц» заложены взрывные устройства. Как передает «Арменпресс», Министерство по чрезвычайным ситуациям РА сообщает, что на место выехали инженерно-саперные и кинологические группы Центра по осуществлению спасательных работ специального назначения Управления спасательных сил СС МЧС и Коллективного центра сил гражданской обороны Управления гражданской обороны.

В результате осмотра, проведенного кинологическими и саперными группами МЧС и полиции в международном аэропорту «Звартноц» и на станциях Дружбы, Чарбаха, Шенгавита, Маршала Баграмяна Ереванского метрополитена взрывных устройств не обнаружено.

На других станциях метро работы по осмотру продолжаются.