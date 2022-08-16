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Талибы обещали не допускать переброски завербованных террористов на Украину

Талибы обещали не допускать переброски завербованных террористов на Украину

Талибы (Движение "Талибан"*) гарантировали, что в пределах своих возможностей не допустят переброски боевиков террористических организаций, в том числе ИГИЛ** на Украину, как передает Арменпресс, об этом заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Кабулов утвердительно ответил на вопрос, контактировала ли Россия с талибами из-за сообщений о том, что третьи страны вербуют боевиков в Афганистане для их отправки на Украину.

"Талибы гарантированно заявили, что они не допустят (такого - ред.) в пределах своих реальных возможностей. И они абсолютно не лицемерят", - добавил высокопоставленный дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

После прихода к власти в августе прошлого года талибы пообещали, что с территории Афганистана не будет исходить никакой угрозы безопасности России и центральноазиатским странам.


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