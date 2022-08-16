Посольство Японии в Армении выразило соболезнования в связи с взрывом в ТЦ «Сурмалу»

Посольство Японии в Армении выражает глубокие соболезнования и сочувствие народу Армении в связи со страшным взрывом, произошедшим в торговом центре «Сурмалу». Как передает «Арменпресс», посольство выразило соболезнования в распространенном сообщении.

«В эту тяжелую минуту траура народ Японии со всей искренностью разделяет горе и боль семей погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в сообщении посольства.