Количество пропавших в торговом центре «Сурмалу» 8 человек: поисковые работы продолжаются

На данный момент количество без вести пропавших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» 8 человек, количество пострадавших увеличилось еще на один человек, их уже 17. Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте МЧС РА.

Пропавшими числятся 9 граждан: Гагик Карапетян, Артавазд Айрапетян, Ваник Амирханян, Ксения Бадалян, 1981 г. р., Арам Арутюнян, Давид Мхитарян, Люба Грибова, гражданка РФ, 1959 г. р., Мехри Тахери, гражданин ИРИ и Гегам Петросян,1985 г. р.

В результате поисково-спасательных работ обнаружены тела 17 граждан: Маргарян Мисак Патваканович, 1964 г.р.; Мхитарян Анаит Вазгеновна, 1967 г.р.; Назарян Джемма Саркисовна, 1960 г.р.; Халатян Анаит Зарзандовна; Кочарян Вардан Гургени, 1967 г.р.; Аветисян Гаяне Артаваздовна, 1966 г.р.; Айрапетян Арам Комисарович, 1980 г.р.; Егян Вачаган Ваагнович, 2000 г.р.;Григорян Эрна Манвеловна, 1980 г.р.; Гаракян Арутюн Самвелович, 1987 г.р.; Хачатрян Мариам Арменовна, 1992 г.р.; Хачатрян Сирарпи Арменовна, 1994 г.р.; Шахбазян Марат Каренович, 2018 г.р.; Саркисян Грачья Фанбергович, 1976 г.р. Тела трех граждан пока не опознаны.

В медицинские центры города Еревана обратились 60 граждан, 12 из них продолжают получать лечение, 48, получив соответствующую медицинскую помощь, выписаны.

Напомним, что 14 августа в 13:23 в Национальный центр кризисного управления поступил сигнал, что в ереванском торговом центре «Сурмалу», расположенном по адресу Аршакуняц 15, произошел взрыв с возгоранием, в результате чего частично обрушилось трехэтажное здание центра.