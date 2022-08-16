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Установлены личности 13 из 16 погибших в результате взрыва в ТЦ «Сурмалу»

Установлены личности 13 из 16 погибших в результате взрыва в ТЦ «Сурмалу»

Установлены личности 13 из 16 граждан, погибших в результате взрыва в ереванском торговом центре «Сурмалу». Как передает «Арменпресс», об этом журналистам сообщил пресс-секретарь МЧС РА Айк Костанян.

«Среди них также беременная женщина и ребенок. На данный момент количество без вести пропавших составляет 10 человек», - сказал Айк Костанян.

Он сообщил, что на тех местах, где есть вероятность нахождения людей, крупная техника не используется, работы, в основном, ведутся вручную.
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