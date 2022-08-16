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США, Южная Корея и Япония провели учения по реагированию на ракетные пуски

США, Южная Корея и Япония провели учения по реагированию на ракетные пуски

ВМС США совместно с коллегами из Республики Корея и Японии провели в период с 8 по 14 августа в районе Гавайских островов военные учения Pacific Dragon по реагированию на пуски баллистических ракет. Как передает Арменпресс, об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении пресс-службы Пентагона.

Военно-морские силы трех стран "приняли участие в учениях по оповещению о пусках баллистических ракет, их обнаружению и отслеживанию", подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что маневры прошли у берегов Гавайских островов. Как утверждают в Пентагоне, они "продемонстрировали приверженность США, Республики Корея и Японии укреплению трехстороннего сотрудничества в ответ на вызовы со стороны КНДР".

Пхеньян с начала текущего года осуществил около 20 ракетных запусков, включая испытание прототипа межконтинентальной баллистической ракеты. Кроме того, южнокорейская и американская разведки сообщали о подготовке КНДР к проведению ядерного испытания. 

 

 


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