Время в Ереване: 11:07:36,   16 Август 2022

Президент Грузии выразила соболезнования в связи с трагическим взрывом в Ереване

Президент Грузии выразила соболезнования в связи с трагическим взрывом в Ереване

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования в связи с трагическим взрывом, произошедшим в ереванском торговом центре «Сурмалу».

«Я глубоко опечалена ошеломлящим взрывом, произошедшим в Ереване. Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших, а также желаю сил и выдержки спасателям. Я вместе армянским народом», - как передает «Арменпресс», написала президент Грузии в своем микроблоге в Twitter.

14 августа в 13:23 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что в торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв. По последним данным, погибли 16 человек, более 60 граждан получили ранения, есть без вести пропавшие.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]