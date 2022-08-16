Относительно одного человека из считающихся пропавшими поступил звонок, что его нет в стране: министр по ЧС

Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Армен Памбухчян представил подробности проводимых поисково-спасательных работ на месте взрыва в торговом центре «Сурмалу».

Как передает «Арменпресс», на брифинге с журналистами Армен Памбухчян сообщил, что спасатели работали всю ночь. «В настоящее время есть 16 пострадавших, 17 человек числятся пропавшими. Количество пропавших составляло 18 человек, но об одном из них нам поступил звонок, что данного гражданина нет в стране, то есть он жив, он не здесь», - сказал министр.

Он уточнил, что работы по тушению очагов уже не ведутся, так как возгораний больше нет, проводятся лишь работы по охлаждению. «Могу сказать, что мы в полном объеме проводим лишь поисково-спасательные работы», - добавил Армен Памбухчян.

Глава МЧС подчеркнул, что нельзя использовать тяжелую технику, пока есть вероятность найти гражданина. «Мы максимально расчищаем территорию, затем наши спасатели проводят наблюдение в заданном районе, лишь после этого используется тяжелая техника», - подчеркнул он.

Министр отметил, что на данный момент установлены личности только 6 пострадавших. Личности 10 пострадавших пока не установлены. По его словам, скорее всего, когда будут установлены все жертвы, число пропавших уменьшится.

Памбухчян также коснулся циркулирующих в прессе и в социальных сетях различных новостей об обнаружении из-под завалов живых граждан. «Прошу граждан следить только за официальными новостями, потому что они приводят к абсурдным ожиданиям, что совсем не помогает нашей работе. Прошу и призываю всех воздерживаться от распространения подобных слухов. Мы оперативно работаем со СМИ, всех новости мы узнаем первыми, а потом информируем СМИ и общественность», - сказал министр.

По его словам, возгорание началось на складе пиротехники, но на каком этаже здания произошел взрыв, пока сложно выяснить.

В районе взрыва в течение дня работает до 150 человек. Основную работу выполняют спасатели, волонтеры Армянского Красного Креста и общественной организации «ИОЖ».

Армен Памбухчян заверил, что недостатка ни в людских ресурсах, ни в технике нет.

Министр затруднился ответить на вопрос, когда будут завершены поисково-спасательные работы.