Свободная продажа пиротехнической продукции должна быть запрещена: Тигран Авинян

Тигран Авинян, председатель Совета директоров Фонда государственных интересов Армении (АНИФ), убежден, что необходимо установить запрет на свободное проведение фейерверков, также запретить и свободную продажу пиротехнической продукции. Как передает «Арменпресс», об этом Тигран Авинян написал на своей странице в Facebook.

«Еще в 2020 г. мы обсуждали вопрос ужесточения порядка проведения фейерверков. В 2021 г. инициатива получила одобрение правительства и была направлена в Национальное собрание. Понимая экономические интересы предпринимателей, тем не менее, я считаю, что свободная продажа пиротехнической продукции должна быть запрещена, как это и было предусмотрено предложенным нами постановлением.

Согласно проекту, фейерверки разрешались только в случае проведения государственных и общественных мероприятий, свободная продажа фейерверков запрещалась. Их свободное использование не только нарушает общественную жизнь, покой людей, но и нередко приводит к телесным повреждениям. Их использование все еще продолжается, вызывая гнев наших сограждан.

Уверен, что запрет на свободную организацию фейерверков должен быть установлен, и призываю наших коллег в Национальном собрании приступить к реализации этой инициативы.

Приношу соболезнования родным всех погибших, пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», - написал Тигран Авинян.