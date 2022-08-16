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Левон Аронян успешно стартовал в турнире по быстрым шахматам FTTx Crypto Cup

Левон Аронян успешно стартовал в турнире по быстрым шахматам FTTx Crypto Cup

Бывший член мужской сборной Армении по шахматам Левон Аронян успешно стартовал в турнире по быстрым шахматам Crypto Cup FTX.

Как передает «Арменпресс», в стартовом туре турнира по быстрым шахматам соперником Левона Ароняна был представитель Вьетнама Ле Куанг Льем. 3 из 4 партий тура завершились вничью, в одной победу одержал Левон Аронян.

В первом туре победу также одержали действующий чемпион мира Магнус Карлсен и представители Индии и Польши.

Турнир по быстрым шахматам FTTx Crypto Cup состоит из 7 туров. Призовой фонд составляет $ 210 000 США.
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