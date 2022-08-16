Европейские индексы - 15-08-22

МОСКВА, 16 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 15 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.15% и составил 13816.61 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.25% и составил 6569.95 пункта, британский FTSE вырос на 0.11% и составил 7509.15 пункта, а российский RTSI снизился на 0.30% и составил 1112.93 пункта.