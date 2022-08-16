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Среди жертв взрыва в ТЦ «Сурмалу» есть ребенок и беременная женщина: министр по ЧС

Среди жертв взрыва в ТЦ «Сурмалу» есть ребенок и беременная женщина: министр по ЧС

Среди погибших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» есть ребенок и беременная женщина. Как передает «Арменпресс», об этом на своей официальной странице в социальной сети Facebook написал министр по чрезвычайным ситуациям РА Армен Памбухчян.

«Работая всю ночь, без секундной остановки, спасатели обнаружили тела еще 8 погибших, их всего 15 человек, среди них один ребенок и беременная женщина.

Поисково-спасательные работы продолжаются», - написал министр.

Напомним, что 14 августа в 13:23 в Национальный центр кризисного управления поступил сигнал, что в ереванском торговом центре «Сурмалу», расположенном по адресу Аршакуняц 15, произошел взрыв с возгоранием, в результате чего частично обрушилось трехэтажное здание центра.

На данный момент пропавшими числятся 18 граждан.
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