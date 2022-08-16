Количество жертв взрыва в ТЦ «Сурмалу» достигло 15 человек: пропавшими числятся 18 человек

Количество жертв взрыва в торговом центре «Сурмалу» достигло 15 человек.

МЧС РА сообщает: по состоянию на 05:19 16 августа продолжаются работы по тушению возникающих очагов и поисково-спасательные работы.

В результате поисково-спасательных работ обнаружены тела 15 граждан: Маргарян Мисак Патваканович, 1964 г.р.; Мхитарян Анаит Вазгеновна, 1967 г.р.; Назарян Джемма Саркисовна, 1960 г.р.; Халатян Анаит Зарзандовна, Кочарян Вардан Гургенович, 1960 г.р.; Аветисян Гаянэ Артаваздовна, 1966 г.р. Имена девяти граждан не установлены.

В медицинские центры города Еревана обратились 60 граждан, 12 из них продолжают получать лечение, 48, получив соответствующую медицинскую помощь, выписаны.

На месте работают 171 пожарных-спасателей спасательной служба Спасательного управления города Еревана, 8 пожарных и 1 единица спасательной техники Центра оперативных, спасательных работ специального назначения Управления спасательных сил Национального центра кризисного управления, группа Управления специализированного и кинологического, медицинского обеспечения, БПЛА отдела организации противопожарных и спасательных работ, дежурный психолог отдела психологической поддержки, автомобиль газоуглеродной службы, городские поисково-спасательные команды Ширака и Тавуша (с 44 и 40 спасателями соответственно), 2 спасателя и 1 единица пожарной техники Российско-Армянского центра, 30 добровольцев из военно-патриотической общественной организации «ИОЖ» и 102 добровольца из гуманитарной организации «Красный Крест».

Работы по тушению пожара ведутся на 4 точках. В работах также задействованы 10 тракторов мэрии, 16 самосвалов, 2 автоцистерны, 3 бригады скорой помощи, 1 кузовной транспортер и 2 автокрана.

Дежурная группа отдела психологической поддержки на месте оказывает гражданам психологическую помощь. Психологическую помощь могут получить, позвонив на номер горячей линии 911.

Работы по тушению пожара на месте координирует министр по ЧС Армен Памбухчян.

По результатам звонков, поступивших на номер горячей линии МЧС 911, пропавшими на территории ТЦ «Сурмалу» могут считаться следующие граждане:

Арам Айрапетян, 1981 г.р.) Марат Шахбазян Сирарпи Хачатрян Мариам Хачатрян Арут Гаракян Гагик Карапетян Артавазд Айрапетян Эрна Григорян (1980 г. р.) Грачья Саркисян (1976 г. р.) Вачаган Егоян (2000 г. р.) Ваник Амирханян Ксения Бадалян (1981 г. р.) Арам Арутюнян Давид Мхитарян Мелине Талоян (1997 г. р.) Люба Грибова (гражданка РФ, 1959 г. р.) Мехри Тахери (гражданин ИРИ) Гегам Петросян (1985 г. р.)

Напомним, что 14 августа в 13:23 в Национальный центр кризисного управления поступил сигнал, что в ереванском торговом центре «Сурмалу», расположенном по адресу Аршакуняц 15, произошел взрыв с возгоранием, в результате чего частично обрушилось трехэтажное здание центра.