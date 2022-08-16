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Количество жертв взрыва в ТЦ «Сурмалу» достигло 10 человек

Количество жертв взрыва в ТЦ «Сурмалу» достигло 10 человек

Количество жертв взрыва в торговом центре «Сурмалу» достигло 10 человек.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

«Спасатели обнаружили под завалами еще два тела», - сообщил Айк Костанян, добавив, что количество жертв достигло 10.

Поисково-спасательные работы продолжаются.
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