Количество жертв взрыва в ТЦ «Сурмалу» достигло 10 человек
Количество жертв взрыва в торговом центре «Сурмалу» достигло 10 человек.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.
«Спасатели обнаружили под завалами еще два тела», - сообщил Айк Костанян, добавив, что количество жертв достигло 10.Поисково-спасательные работы продолжаются.
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