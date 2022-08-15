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На территории ТЦ «Сурмалу» полностью прекращены работы по тушению пожара

На территории ТЦ «Сурмалу» полностью прекращены работы по тушению пожара

На территории торгового центра Сурмалу полностью прекращены работы по тушению пожара.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами заявил первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям РА Артюш Григорян.

«Пожарные работы полностью прекращены, мы сосредоточены исключительно на поисково-спасательных работах. Иногда могут возникать новые пожары, но распространение огня сразу же предотвращается", - сказал Артюш Григорян.

Он сообщил, что зарегистрировано 20 сообщений о пропавших без вести гражданах, 4 из которых касаются граждан Ирана. Сигнал поступилиз посольства Ирана.

 «Поисково-спасательные работы продолжаются. На месте работают около 300 сотрудников МЧС, региональных подразделений, специальных спасательных формирований, городского поисково-спасательного отряда", - сказал он.

Артюш Григорян сообщил, что обсуждается вопрос обезвреживания  колонн здания,  полуразрушенного в результате взрыва. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в ближайшие часы. Замминистра ЧС упомянул, что есть опасность обвала.

14 августа в ереванском торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв. По последним данным, погибших – 6 человек, пострадало более 60 граждан, пропавших без вести – более двух десятков.


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