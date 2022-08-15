Посольство Франции выражает соболезнования в связи со взрывом в Ереване
19:02, 15 Август 2022
Посольство Франции в Армении выражает соболезнования в связи с взрывом в торговом центре "Сурмалу" в Ереване.
"Посольство Франции в Армении выражает глубокую скорбь в связи со взрывом, произошедшим в торговом центре "Сурмалу". В этот момент скорби и памяти мы выражаем соболезнования семьям погибших, а пострадавшим желаем скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении "Арменпресс" на странице посольства в Twitter.
14 августа в ереванском торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв. По последним данным, погибших – 6 человек, пострадало более 60 граждан, пропавших без вести – более десятка.
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