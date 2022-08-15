Время в Ереване: 11:07:36,   15 Август 2022

Посольство Ливана в Армении выразило соболезнования в связи с трагическим происшествием в Ереване

Посольство Ливана в Армении выразило соболезнования в связи с трагическим происшествием в Ереване

Посольство Ливана в Армении выразило соболезнования в связи с трагическим инцидентом в торговом центре «Сурмалу».

"Посольство Ливана в Армении выражает глубокие соболезнования всем тем, кто потерял своих родственников в результате трагического взрыва в торговом центре «Сурмалу»14 августа.

Желаем раненым скорейшего выздоровления, а наши мысли и молитвы в этот трудный момент остаются с дружественным народом Армении», - как передает Арменпресс, говорится на странице посольства в Facebook.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: con[email protected]