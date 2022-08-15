Центр гидрометеорологии поясняет воздействие взрыва центра «Сурмалу» на качество воздуха

Загрязнение атмосферного воздуха в результате взрыва торгового центра «Сурмалу» распространилось в основном в общинах Шенгавит и Кентрон.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает «Центр гидрометеорологии и мониторинга», представляя данные о качестве атмосферного воздуха в столице в период с 14 по 15 августа.

«Содержание приземного озона, двуокиси азота и серы в атмосферном воздухе административного района Шенгавит не превышало соответствующих предельно допустимых концентраций. Концентрация пыли превысила соответствующие ПДК в 4,2 раза, составив 0,628 мг/м³. Концентрации приземного озона и двуокиси серы, определенные в атмосферном воздухе поселка Кентрон, не превышали соответствующих ПДК.

Концентрация пыли превысила соответствующие ПДК в 1,4 раза, составив 0,215 мг/м³, концентрация двуокиси азота в 1,1 раза, составив 0,043 мг/м³", - говорится в сообщении.