Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 15-08-22

ЕРЕВАН, 15 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 15 августа, курс доллара США вырос на 0.28 драмa и составил 406.19 драм. Курс евро сократился на 3.25 драмa и составил 414.31 драм. Курс российского рубля сократился на 0.06 драмa и составил 6.60 драм. Курс британского фунта сократился на 1.29 драмa и составил 490.96 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 43.90 драмa и составила 23403.59 драм. Цена серебра сократилась на 3.40 драмa и составила 264.65 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.