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Взрыв в «Сурмалу»: среди пропавших без вести есть гражданка РФ

Взрыв в «Сурмалу»: среди пропавших без вести есть гражданка РФ

По последним данным, в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» пропало 17 пропавших без вести, одна из которых - гражданка России.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

«На данный момент проводятся поисково-спасательные и противопожарные работы, на месте работают наши группы, волонтеры, представители Армянского Красного Креста", - пояснил Костанян.

Ранее МЧС сообщало, что среди пропавших без вести есть и гражданин Ирана.

Костанян, обратившись к муссируемым в прессе слухам о том, что число жертв достигло 7 человек,  отметил, что на данный момент о 7-й жертве у них нет информации. У нас есть четкая информация о шести пострадавших. У нас нет информации о 7-й жертве. Как только у нас будет информация по этому поводу, мы обязательно вас проинформируем», — сказал он.

В результате звонков, поступивших на горячую линию МВД 911, без вести пропавшими на территории ТЦ «Сурмалу» могут считаться следующие граждане:

  1. АрамАйрапетян, 1981 г.р.
  2. Марат Шахбазян
  3. Сирарпи Хачатрян
  4. Мариам Хачатрян
  5. Арут Гаракян
  6. Гагик Карапетян
  7. Артавазд Айрапетян
  8. Эрна Григорян 1980 г.р.
  9. Грачья Саркисян, 1976 г.р. 
  10. Вачаган Егоян, 2000 г.р. 
  11. Ваник Амирханян
  12. Ксения Бадалян, 1981 г.р.
  13. Арам Арутюнян
  14. Давид Мхитарян
  15. Мехди Тахрери (гражданин ИРИ)
  16. Мелине Талоян, 1997 г.р. 
  17. Люба Глебова (гражданка РФ, 1959 г.р.)

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