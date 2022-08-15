МИД Кипра выразил соболезнования армянскому народу в связи со взрывом в «Сурмалу»

Министерство иностранных дел Кипра выразило соболезнования в связи с взрывом в торговом центре «Сурмалу».

Как передает Арменпресс, послание соболезнования опубликовано в микроблоге Министерства иностранных дел Кипра вTwitter.

«Глубоко опечалены разрушительным взрывом в Ереване. Выражаем наши глубокие соболезнования и солидарность правительству и народу Армении. Искренне выражаем соболезнования семьям погибших. Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления", - отметили в министерстве.

14 августа в ереванском торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв. По последним данным, погибших – 6 человек, пропавшими считаются – 16.