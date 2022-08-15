Президент Арцаха встретился с родными погибших и без вести пропавших военнослужащих

15 августа президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял группу членов Союза родственников воинов, погибших и без вести пропавших в дни третьей Арцахской войны.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, были обсуждены вопросы, связанные с деятельностью союза, подчеркнута важность совместной работы с соответствующими государственными структурами для уточнения правового регулирования поднимаемых ими вопросов.

В ходе встречи Араик Арутюнян коснулся также недавней эскалации на линии соприкосновения и вопроса об альтернативной дороге Республика Арцах - Республика Армения, отметив, что речь идет о новом коридоре, охрана которого, согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года будет осуществляться российскими миротворцами, дислоцированными в Арцахе.

Президент Арутюнян ответил на вопросы, поднятые присутствующими.